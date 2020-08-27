  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кубок Стэнли: Тампа разбила Бостон, Колорадо впервые обыграл Даллас
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Стэнли: Тампа разбила Бостон, Колорадо впервые обыграл Даллас

Хоккей
(1 голосов)

За океаном продолжаются матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли: Тампа разбила Бостон, Колорадо впервые обыграл Даллас
Новина українською

Филадельфия – Айлендерс – 4:3 (3:0, 0:1, 0:2)

Счет в серии - 1:1

Бостон – Тампа-Бэй – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Счет в серии - 1:2

Даллас – Колорадо – 4:6 (1:0, 0:3, 3:3)

Счет в серии - 2:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...