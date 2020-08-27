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Кубок Стэнли: Тампа разбила Бостон, Колорадо впервые обыграл Даллас
За океаном продолжаются матчи второго раунда плей-офф НХЛ.
Филадельфия – Айлендерс – 4:3 (3:0, 0:1, 0:2)
Счет в серии - 1:1
Бостон – Тампа-Бэй – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)
Счет в серии - 1:2
Даллас – Колорадо – 4:6 (1:0, 0:3, 3:3)
Счет в серии - 2:1
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