НХЛ не планирует переносить матчи в знак протеста против действий полиции

Накануне в НБА команды отказались выходить на матчи плей-офф, протестуя против насилия полицейских в отношении темнокожих.

В НХЛ игровой день прошел без изменений – в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли Филадельфия сыграла с Айлендерс (4:3), Тампа-Бэй со счетом 7:1 разбила Бостон, Колорадо сократил отставание в серии с Далласом (6:4).

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига в настоящее время не намерена менять расписание в плей-офф, но пауза в розыгрыше Кубка Стэнли возможна, если хоккеисты выскажутся за бойкот.

В ночь с четверга на пятницу в НХЛ запланированы два матча – Айлендерс должны сыграть с Филадельфией, а Ванкувер – с Вегасом.