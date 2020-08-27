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НХЛ не планирует переносить матчи в знак протеста против действий полиции

Хоккей
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Но позиция лиги может измениться.

НХЛ не планирует переносить матчи в знак протеста против действий полиции
Новина українською

Накануне в НБА команды отказались выходить на матчи плей-офф, протестуя против насилия полицейских в отношении темнокожих.

В НХЛ игровой день прошел без изменений – в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли Филадельфия сыграла с Айлендерс (4:3), Тампа-Бэй со счетом 7:1 разбила Бостон, Колорадо сократил отставание в серии с Далласом (6:4).

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига в настоящее время не намерена менять расписание в плей-офф, но пауза в розыгрыше Кубка Стэнли возможна, если хоккеисты выскажутся за бойкот.

В ночь с четверга на пятницу в НХЛ запланированы два матча – Айлендерс должны сыграть с Филадельфией, а Ванкувер – с Вегасом.

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В статье: НХЛ
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