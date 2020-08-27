Донбасс в серии буллитов переиграл Кременчуг

В Дружковке состоялся решающий матч Donbass Open Cup-2020, в котором "Донбасс" принимал победителя регулярного сезона УХЛ "Кременчуг".

В первом периоде "Кременчуг" позволил "Донбассу" завладеть инициативой, что привело к пропущенному голу на 16-й минуте встречи. После перерыва гости заиграли увереннее и смогли сравнять счет, проведя быструю шайбу на старте четвертой минуты периода.

Игра перешла в овертайм и лишила "горожан" возможности занять перовое место.

В дополнительное время выявить сильнейшего не удалось, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева, единственный точный бросок – на счету Виктора Туркина.

Donbass Open Cup. Третий тур:

"Донбасс" – "Кременчуг" 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Казаковцев (Туркин, Колесниковс) – 15:28, 1:1 – Коробов (Александров) – 23:05, 2:1 – Туркин, победный буллит – 65:00,