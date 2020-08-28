НХЛ перенесла два игровых дня в Кубке Стэнли

В среду команды НБА отказались выходить на матчи плей-офф в знак протеста против насилия полиции в отношении темнокожих.

НХЛ продолжила розыгрыш Кубка Стэнли, но теперь главная хоккейная лига мира официально объявила о двухдневной паузе в плей-офф.

Под перенос попали четыре матча второго раунда: Айлендерс – Филадельфия, Ванкувер – Вегас, Бостон – Тампа-Бэй и Даллас – Колорадо.

"Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе", - говорится в заявлении НХЛ.

Розыгрыш Кубка Стэнли возобновится субботним матчем второго раунда между Айлендерс и Филадельфией.