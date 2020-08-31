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Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт без зрителей
Об этом рассказал президент Международной федерации хоккея
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира 2021 года состоится без зрителей.
"С молодёжным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам нужно понять, что с финансированием, что с тестированием, что с вопросами безопасности всех участников турнира. К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации по финансированию, после чего примем решение.
Считаю, это хорошая идея – использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы ещё не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы сможем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно", – приводит слова Фазеля РИА "Новости".
Напомним, молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января 2021 года.