Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт без зрителей

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира 2021 года состоится без зрителей.

"С молодёжным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам нужно понять, что с финансированием, что с тестированием, что с вопросами безопасности всех участников турнира. К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации по финансированию, после чего примем решение.

Считаю, это хорошая идея – использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы ещё не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы сможем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно", – приводит слова Фазеля РИА "Новости".

Напомним, молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января 2021 года.