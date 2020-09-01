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Кубок Стэнли. Тампа вышла в финал Восточной конференции

Хоккей
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За океаном продолжается плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли. Тампа вышла в финал Восточной конференции
Новина українською

Тампа-Бэй после четвертой победы над Бостоном в четвертый раз за последние шесть лет добралась до финала Восточной конференции. Вероятным соперником Молний по серии за выход в финал Кубка Стэнли станут Айлендерс, которые ведут у Филадельфии со счетом 3:1.

Тампа-Бэй – Бостон – 3:2 2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Счет в серии – 4:1

Колорадо – Даллас – 6:3 (5:0, 1:2, 0:1)

Счет в серии – 2:3

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг Кубок Стэнли Колорадо Эвеланш
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