Кубок Стэнли. Тампа вышла в финал Восточной конференции

Тампа-Бэй после четвертой победы над Бостоном в четвертый раз за последние шесть лет добралась до финала Восточной конференции. Вероятным соперником Молний по серии за выход в финал Кубка Стэнли станут Айлендерс, которые ведут у Филадельфии со счетом 3:1.

Тампа-Бэй – Бостон – 3:2 2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Счет в серии – 4:1

Колорадо – Даллас – 6:3 (5:0, 1:2, 0:1)

Счет в серии – 2:3