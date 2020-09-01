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Кубок Стэнли. Тампа вышла в финал Восточной конференции
За океаном продолжается плей-офф НХЛ.
Тампа-Бэй после четвертой победы над Бостоном в четвертый раз за последние шесть лет добралась до финала Восточной конференции. Вероятным соперником Молний по серии за выход в финал Кубка Стэнли станут Айлендерс, которые ведут у Филадельфии со счетом 3:1.
Тампа-Бэй – Бостон – 3:2 2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)
Счет в серии – 4:1
Колорадо – Даллас – 6:3 (5:0, 1:2, 0:1)
Счет в серии – 2:3
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