Ассоциация хоккеистов Финляндии выступает против проведения соревнований в Беларуси

Ассоциация хоккеистов Финляндии выступает против проведения спортивных мероприятий в Беларуси.

"Александр Лукашенко выиграл выборы в Беларуси в августе, граждане не верят в честность выборов. С тех пор как огласили их результаты, в Минске продолжаются протесты. Граждан избивают и арестовывают, журналистов не пускают в страну и депортируют. Ситуация в стране очень тревожная, нестабильная и небезопасная. Плюс никто не знает, каково положение дел по коронавирусу.

Ассоциация хоккеистов Финляндии считает, что в этой стране нельзя проводить международные спортивные мероприятия до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится", – сообщает говорится в заявлении Ассоциации хоккеистов Финляндии.

Напомним, 3 сентября в Минске должен состояться товарищеский матч между "Йокеритом" и местным "Динамо". Фан-клуб финской команды Etelapaaty призывал "джокеров" бойкотировать встречу из-за политической обстановки в Беларуси. Однако было принято матч провести.