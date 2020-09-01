Кременчуг дома разгромил Белый Барс

Сегодня, 1 сентября, прошел первый полуфинальный матч в серии между "Кременчугом" и "Белым Барсом" на домашней арене кременчужан.

Первый после длительной паузы матч команды провели на скоростях. Клубы имели достаточно много шансов у ворот противника, однако реализовать свои моменты оба клуба так и не смогли.

С нулями на табло команды играли вплоть до третьей минуты второго периода. Точный бросок на свой счет записал Андрей Денискин, забив первую шайбу в полуфинале плей-офф для "Кременчуга".

Открыть для себя счет заброшенным шайбам "Белый Барс" смог уже на старте третьего периода. Однако, "горожанам" не понравился такой результат на табло и спустя 20 секунд Иван Савченко вновь вывел свой клуб вперед.

Провальной для белоцерковцев стала середина третьего периода, когда "горожане" при счете 2:1 трижды отличились в воротах "Белого Барса" - голы в активе Андрея Денискина, Дмитрия Созонова и Александра Коробова. Эти шайбы зафиксировали на табло финальный счет 5:1 в пользу хозяев матча, что означало победу "Кременчуга" в первом поединке полуфинальной серии.

"Кременчуг" — "Белый Барс" 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Шайбы: 1:0 Денискин (Дубинин, Коробов), 22:57; 1:1 Благой (Мазур, Грицюк), 40:12; 2:1 Савченко (Боевых, Хришпенц), 40:37; 3:1 Денискин (Коробов, Дубинин), 50:42; 4:1 Созонов (Савченко, Пукс), 51:49; 5:1 Коробов (Дубинин, Денискин), 52:49.