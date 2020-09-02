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Кубок Стэнли. Филадельфия и Ванкувер продлили серии второго раунда
Айлендерс и Вегас не смогли в 5-х матчах оформить билеты в финал конференции.
Филадельфия – Айлендерс – 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Счет в серии – 2:3
Вегас – Ванкувер – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Счет в серии – 3:2
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