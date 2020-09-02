Днепр с минимальным перевесом обыграл Донбасс в полуфинальной серии плей-офф УХЛ

В Дружковке состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр".

Несмотря на то, что инициатива на первых минутах встречи была за дончанами, счёт в матче открыл "Днепр". .Уже через две минуты хозяева выровняли цифру на табло усилиями Виктора Туркина.

Во втором периоде ещё дважды отметился защитник "щук" Денис Макаров, оба раза реализовав большинство "Днепра".

За 30 секунд до конца основного времени Сергей Витер выпустил шестого полевого игрока, после чего дончане смогли отквитать одну шайбу – Евгений Монс отправил шайбу над плечом Александра Хомутова.

Однако игроки "Днепра" не позволили хозяевам устроить "штурм" на последних секундах встречи и довели матч до победы.

Следующий поединок команды проведут завтра, 3 сентября. Начало встречи в 18:45, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

"Донбасс" - "Днепр" 2:3 (1:1; 0:2; 1:0) Счёт в серии: 0:1

Шайбы: 0:1 Макаров, 11:50. 1:1 Туркин (Монс, Казаковцев), 13:44. 1:2 Макаров (Декало, Вишняков - больш.), 26:32. 1:3 Макаров (Хомутов, Вишняков - больш.), 33:40. 2:3 Монс (Сигарёв - шестой полевой), 59:51.