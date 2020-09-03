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Кубок Стэнли. Колорадо сравнял счет в серии с Далласом
Сегодняшний игровой день в плей-офф НХЛ состоял из одного матча.
Даллас – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Счет в серии – 3:3
Решающий матч серии между Далласом и Колорадо за выход в финал конференции состоится 4 сентября. Победитель этой пары в следующем раунде плей-офф сыграет с Вегасом или Ванкувером.
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