Кубок Стэнли. Колорадо сравнял счет в серии с Далласом

Даллас – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Счет в серии – 3:3

Решающий матч серии между Далласом и Колорадо за выход в финал конференции состоится 4 сентября. Победитель этой пары в следующем раунде плей-офф сыграет с Вегасом или Ванкувером.