Днепр уступил Донбассу во втором матче серии плей-офф

Сегодня, в Дружковке, состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр". В первом поединке "щуки" оказались сильнее хозяев площадки, забросив на одну шайбу больше.

Первый период получился безголевым, а вот во втором на 31 минуте дончане вышли вперед. Гол забил Лялька. Форвард "Донбасса" удачно сыграл на добивании, после красочного сэйва Хомутова.

Поведя в счете, хозяева по инерции пошли вперед, в надежде забить второй гол. Но, херсонские хоккеисты выдержали натиск и за 3 минуты до конца периода, удачно реализовали большинство. Вишняков отдал на Гасникова, а тот мастерски, в ближний угол забросил шайбу – 1:1.

Третий заключительный отрезок игры начался с обоюдных острых атак. Но уже ближе к середине периода "Донбасс" перехватил инициативу и до конца встречи уже не отпускал своего соперника. И только благодаря умелым действием вратаря херсонцев, гости смогли перевести игру в овертайм, где Коренчук забросил шайбу на Игнатенко, а тот с нескольких метров не смог переиграть Хомутова.

И все же дончане дожали своих соперников в овертайме. На второй минуте дополнительного времени, Хозяева провели быструю контратаку, и Казаковцев забил гол, подытожив, таким образом, счет сегодняшнего поединка – 2:1. В серии - 1:1.

"Донбасс" - "Днепр" 1:1ОТ(0:0, 1:1, 0:0, 0:0) Счет в серии 1:1

Голы: 1:0 Лялька (Буценко), 30:08; 1:1 Гасников (Макаров – Вишняков), 36:16; 2:1 Казаковцев (Туркин), 61:08