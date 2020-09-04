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Международная хоккейная федерация объявила об отмене сезона в Азиатской хоккейной лиге

Хоккей
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Старт сезона был запланирован на январь

Международная хоккейная федерация объявила об отмене сезона в Азиатской хоккейной лиге
Новина українською

Международная хоккейная федерация (IIHF) объявила об отмене сезона-2020/21 в Азиатской хоккейной лиге.

Изначально старт сезона, который был запланирован на январь, перенесли. Ну а теперь и вовсе отменили. Интересно, что за день до официального объявления от IIHF, новостью об отмене сезона поделились в "Сахалине".

Главные причины отмены сезона заключаются в том, что существуют ограничения на международные поездки между Россией, Кореей и Японией, а также обязательная обсервация в Японии.

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В статье: Азиатская хоккейная лига
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