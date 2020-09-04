Международная хоккейная федерация объявила об отмене сезона в Азиатской хоккейной лиге

Международная хоккейная федерация (IIHF) объявила об отмене сезона-2020/21 в Азиатской хоккейной лиге.

Изначально старт сезона, который был запланирован на январь, перенесли. Ну а теперь и вовсе отменили. Интересно, что за день до официального объявления от IIHF, новостью об отмене сезона поделились в "Сахалине".

Главные причины отмены сезона заключаются в том, что существуют ограничения на международные поездки между Россией, Кореей и Японией, а также обязательная обсервация в Японии.