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Матчи полуфинала Украинской хоккейной лиги приостановлены из-за COVID-19
Некоторые игроки, возможно, уже заразились
Сайт Украинской хоккейной лиги сообщает, что матчи 1/2 плей-офф отечественного чемпионата приостановлены из-за возможного заражения коронавирусом некоторых игроков команд-учасниц решающих матчей.
Сейчас всех хоккеистов ожидает повторное взятие проб на анализ, а окончательное решение о возобновлении или прекращении розыгрыша трофея будет принято через 72 часа.
Напомним, что по результатам первых двух встреч "Кременчуг" побеждает "Белый Барс" со счетом 2-0, а "Донбасс" и "Днепр" пока идут на равных.
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