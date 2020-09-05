Матчи полуфинала Украинской хоккейной лиги приостановлены из-за COVID-19

Сайт Украинской хоккейной лиги сообщает, что матчи 1/2 плей-офф отечественного чемпионата приостановлены из-за возможного заражения коронавирусом некоторых игроков команд-учасниц решающих матчей.

Сейчас всех хоккеистов ожидает повторное взятие проб на анализ, а окончательное решение о возобновлении или прекращении розыгрыша трофея будет принято через 72 часа.

Напомним, что по результатам первых двух встреч "Кременчуг" побеждает "Белый Барс" со счетом 2-0, а "Донбасс" и "Днепр" пока идут на равных.