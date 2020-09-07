Кубок Стэнли. Даллас открыл счет в финале Западной конференции

Единственную шайбу в матче в концовке первого периода забросил шведский легионер Далласа Джон Клингберг.

Первой звездой игры стал вратарь Старс Антон Худобин, на счету которого 25 сэйвов и первый в карьере шатаут в плей-офф.

Второй матч финальной серии Запада между Вегасом и Далласом состоится 9 сентября.

Вегас – Даллас – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Счет в серии – 0:1