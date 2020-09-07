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Кубок Стэнли. Даллас открыл счет в финале Западной конференции

Хоккей
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Звезды «засушили» матч с Вегасом.

Кубок Стэнли. Даллас открыл счет в финале Западной конференции
Новина українською

Единственную шайбу в матче в концовке первого периода забросил шведский легионер Далласа Джон Клингберг.

Первой звездой игры стал вратарь Старс Антон Худобин, на счету которого 25 сэйвов и первый в карьере шатаут в плей-офф.

Второй матч финальной серии Запада между Вегасом и Далласом состоится 9 сентября.

Вегас – Даллас – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Счет в серии – 0:1

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В статье: Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли Даллас Старс
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