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Кубок Стэнли. Даллас открыл счет в финале Западной конференции
Звезды «засушили» матч с Вегасом.
Единственную шайбу в матче в концовке первого периода забросил шведский легионер Далласа Джон Клингберг.
Первой звездой игры стал вратарь Старс Антон Худобин, на счету которого 25 сэйвов и первый в карьере шатаут в плей-офф.
Второй матч финальной серии Запада между Вегасом и Далласом состоится 9 сентября.
Вегас – Даллас – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Счет в серии – 0:1
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