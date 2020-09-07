УХЛ представила обновленное расписание плей-офф

УХЛ 5 сентября объявила о временной паузе в розыгрыше плей-офф сезона 2019-2020 из-за возможного выявления COVID-19 у хоккеистов.

Теперь же лига выступила с новым официальным заявлением:

"После результатов дополнительных тестов на COVID-19 полуфиналы плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч между Белым Барсом и Кременчуком, а также Днепром и Донбассом возобновятся и команды проведут третий и четвертый полуфинальные матчи в Белой Церкви и Херсоне", - сообщает официальный сайт УХЛ.

Белый Барс и Кременчук возобновят полуфинальную серию при счете 0:2 матчами 9 и 10 сентября. Обе игры начнутся в 18:00 по киевскому времени.

Рестарт серии между Днепром и Донбассом (1:1) также пройдет 9 и 10 сентября (начало матчей – в 19:30 по Киеву).

В прямом эфире матчи плей-офф УХЛ показывает телеканал XSPORT.