  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Проведение матчей плей-офф УХЛ-Пари-Матч приостановлено на две недели
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проведение матчей плей-офф УХЛ-Пари-Матч приостановлено на две недели

Хоккей
(1 голосов)

Все из-за COVID-19

Проведение матчей плей-офф УХЛ-Пари-Матч приостановлено на две недели
Новина українською

Украинская хоккейная лига сообщает, что розыгрыш полуфинальных и финальной серий плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч сезона 2019/20 приостановлен минимум на две недели из-за выявления COVID-19 у 19-ти хоккеистов "Донбасса". Также тесты на коронавирус сдали "Днепр" и "Кременчук".

После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов плей-офф УХЛ-Пари-Матч, Лига примет решение о датах продолжения плей-офф.

Стоит отметить, что в составе "Белого Барса" количество инфицированых COVID-19 составляет 14 человек.

Напомним, что команды уже сыграли по два полуфинальных поединка. На данный момент, "Кременчук" ведет в серии у "Белого Барса" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" установился паритет – 1:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Кременчуг ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Днепр (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УХЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...