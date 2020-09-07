Проведение матчей плей-офф УХЛ-Пари-Матч приостановлено на две недели

Украинская хоккейная лига сообщает, что розыгрыш полуфинальных и финальной серий плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч сезона 2019/20 приостановлен минимум на две недели из-за выявления COVID-19 у 19-ти хоккеистов "Донбасса". Также тесты на коронавирус сдали "Днепр" и "Кременчук".

После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов плей-офф УХЛ-Пари-Матч, Лига примет решение о датах продолжения плей-офф.

Стоит отметить, что в составе "Белого Барса" количество инфицированых COVID-19 составляет 14 человек.

Напомним, что команды уже сыграли по два полуфинальных поединка. На данный момент, "Кременчук" ведет в серии у "Белого Барса" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" установился паритет – 1:1.