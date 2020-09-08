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Хоккейная Лига чемпионов перенесла старт турнира
Теперь он стартует 17 норября
В связи с неопределенностью, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19) и связанными с этим ограничениями на поездки, действующими в настоящее время для передвижения между европейскими странами, Правление хоккейной Лиги чемпионов решило отложить начало сезона до середины ноября. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Таким образом, начало сезона ХЛЧ-2020/21 было отложено до 17 ноября (предыдущая дата начала - 6 октября).
"К сожалению, общеевропейская ситуация в последнее время не развивалась таким образом, чтобы мы были достаточно уверены в том, чтобы проводить турнир в начале октября, поскольку ограничения на поездки между некоторыми из наших стран-участниц в настоящее время препятствуют проведению отдельных матчей - сказал президент ХЛЧ Питер Занер.
Это решение не повлияет на формат соревнования, так как в Лиге чемпионов по-прежнему будет проводиться только раунды на выбывание, которые начнутся с 1/16 финала.
"Это означает, что обе игры каждого раунда 32 и матча 1/16 будут сыграны в одном городе. В принципе, команда с более высоким рейтингом получает право играть дома, - пояснил Занер.
После четвертьфинала ХЛЧ вернется к знакомой серии с двумя играми, дома и на выезде, с общим счетом вплоть до полуфинала. Сезон завершится 9 февраля 2021 года финальным матчем с одной игрой.
Обновленное расписание Хоккейной лиги чемпионов:
17 ноября 2020 г: 1/16 финала - первые матчи
18 ноября 2020 г: 1/16 финала - вторые матчи
24 ноября 2020 г: 1/16 финала - первые матчи
25 ноября 2020 г: 1/16 финала - вторые матчи
8/9 декабря 2020 г: Четвертьфиналы - первые матчи
15 декабря 2020 г: четвертьфиналы - вторые матчи
5/6 января 2021 г: полуфиналы - первые матчи
12/13 января 2021: полуфиналы - вторые матчи
9 февраля 2021 г: финал