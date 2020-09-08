Хоккейная Лига чемпионов перенесла старт турнира

В связи с неопределенностью, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19) и связанными с этим ограничениями на поездки, действующими в настоящее время для передвижения между европейскими странами, Правление хоккейной Лиги чемпионов решило отложить начало сезона до середины ноября. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, начало сезона ХЛЧ-2020/21 было отложено до 17 ноября (предыдущая дата начала - 6 октября).

"К сожалению, общеевропейская ситуация в последнее время не развивалась таким образом, чтобы мы были достаточно уверены в том, чтобы проводить турнир в начале октября, поскольку ограничения на поездки между некоторыми из наших стран-участниц в настоящее время препятствуют проведению отдельных матчей - сказал президент ХЛЧ Питер Занер.

Это решение не повлияет на формат соревнования, так как в Лиге чемпионов по-прежнему будет проводиться только раунды на выбывание, которые начнутся с 1/16 финала.

"Это означает, что обе игры каждого раунда 32 и матча 1/16 будут сыграны в одном городе. В принципе, команда с более высоким рейтингом получает право играть дома, - пояснил Занер.

После четвертьфинала ХЛЧ вернется к знакомой серии с двумя играми, дома и на выезде, с общим счетом вплоть до полуфинала. Сезон завершится 9 февраля 2021 года финальным матчем с одной игрой.

Обновленное расписание Хоккейной лиги чемпионов:

17 ноября 2020 г: 1/16 финала - первые матчи

18 ноября 2020 г: 1/16 финала - вторые матчи

24 ноября 2020 г: 1/16 финала - первые матчи

25 ноября 2020 г: 1/16 финала - вторые матчи

8/9 декабря 2020 г: Четвертьфиналы - первые матчи

15 декабря 2020 г: четвертьфиналы - вторые матчи

5/6 января 2021 г: полуфиналы - первые матчи

12/13 января 2021: полуфиналы - вторые матчи

9 февраля 2021 г: финал