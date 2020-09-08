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В ХК Донбасс подтверждено 23 случая заражения COVID-19

Хоккей
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Среди них игроки и сотрудники

В ХК Донбасс подтверждено 23 случая заражения COVID-19
Новина українською

По состоянию на вторник, 8 сентября у 23 игроков и сотрудников хоккейного клуба "Донбасс" была подтверждена коронавирусная инфекция.

Все проходят лечение в домашнем режиме в условиях самоизоляции, госпитализация не потребовалась.

Часть игроков, которые отправились в Херсон для участия в ответных матчах полуфинала плей-офф чемпионата Украины, также отправятся на самоизоляцию.

Напомним, что вчера, 7 сентября, на две недели приостановился учебно-тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе ХК "Донбасс".

Кроме того, чемпионат Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч был приостановлен в связи с выявлением COVID-19 у игроков клубов-участников. После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов плей-офф УХЛ-Пари-Матч, Лига примет решение о датах продолжения плей-офф

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В статье: ХК Донбасс (Донецк)
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Источник:
УХЛ
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