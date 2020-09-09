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Кубок Стэнли. Вегас сравнивает счет в финале Запада
Голден Найтс не оставили шансов Далласу.
Ключевым в матче стал 10-минутный отрезок во втором периоде, по ходу которого шайба трижды оказывалась в воротах номинальных гостей.
Автором победной шайбы стал Пол Штястны (1+1), а вратарь Вегаса Робин Ленер оформил свой четвертый шатаут в текущем розыгрыше плей-офф.
Третий матч серии между Вегасом и Далласом состоится в пятницу, 11 сентября.
Вегас – Даллас – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Счет в серии – 1:1
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