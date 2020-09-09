Кубок Стэнли. Вегас сравнивает счет в финале Запада

Ключевым в матче стал 10-минутный отрезок во втором периоде, по ходу которого шайба трижды оказывалась в воротах номинальных гостей.

Автором победной шайбы стал Пол Штястны (1+1), а вратарь Вегаса Робин Ленер оформил свой четвертый шатаут в текущем розыгрыше плей-офф.

Третий матч серии между Вегасом и Далласом состоится в пятницу, 11 сентября.

Вегас – Даллас – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Счет в серии – 1:1