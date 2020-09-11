Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Стэнли. Даллас в овертайме вырвал победу над Вегасом
Звезды повели 2:1 в финале Западной конференции
Определяющий момент матча произошел на 31-й секунде овертайма – российский легионер Далласа Александр Радулов выскочил на ворота Вегаса по правому флангу и без шансов для вратаря рикошетом от штанги уложил шайбу в дальний верхний угол.
Лучшим игроком матча стал вратарь Далласа Антон Худобин – на его счету 38 сэйвов при двух пропущенных шайбах.
Даллас – Вегас – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Счет в серии – 2:1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...