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Кубок Стэнли. Даллас в овертайме вырвал победу над Вегасом

Хоккей
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Звезды повели 2:1 в финале Западной конференции

Кубок Стэнли. Даллас в овертайме вырвал победу над Вегасом
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Определяющий момент матча произошел на 31-й секунде овертайма – российский легионер Далласа Александр Радулов выскочил на ворота Вегаса по правому флангу и без шансов для вратаря рикошетом от штанги уложил шайбу в дальний верхний угол.

Лучшим игроком матча стал вратарь Далласа Антон Худобин – на его счету 38 сэйвов при двух пропущенных шайбах.

Даллас – Вегас – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Счет в серии – 2:1

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В статье: Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли Даллас Старс
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