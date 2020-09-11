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НХЛ назвала дату первого раунда драфта
Он пройдет 6 октября
Национальная хоккейная лига официально объявила, что первый раунд драфта новичков состоится 6 октября.
"Драфт НХЛ пройдёт в два дня. Первый раунд состоится вечером 6 октября, во вторник. Раунды со второго по седьмой пройдут в среду, 7 октября. Точное время начала и информация по телетрансляциям будет сообщена позднее", – говорится в сообщении лиги.
Также лига подтвердила, что рынок свободных агентов откроется 9 октября.
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