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НХЛ назвала дату первого раунда драфта

Хоккей
(1 голосов)

Он пройдет 6 октября

НХЛ назвала дату первого раунда драфта
Новина українською

Национальная хоккейная лига официально объявила, что первый раунд драфта новичков состоится 6 октября.

"Драфт НХЛ пройдёт в два дня. Первый раунд состоится вечером 6 октября, во вторник. Раунды со второго по седьмой пройдут в среду, 7 октября. Точное время начала и информация по телетрансляциям будет сообщена позднее", – говорится в сообщении лиги.

Также лига подтвердила, что рынок свободных агентов откроется 9 октября.

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В статье: НХЛ
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