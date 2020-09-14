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Кубок Стэнли. Тампа повела 3-1 в серии с Айлендерс

Хоккей
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Молнии близки к выходу в финал плей-офф

Кубок Стэнли. Тампа повела 3-1 в серии с Айлендерс
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Главными творцами третьей победы Тампы в финале Востока стали Брэйден Пойнт (1+1), Ондржей Палат (1+1), Никита Кучеров (0+2), Янни Гурде (0+2) и голкипер Андрей Василевский, который к 26 сэйвами добавил результативную передачу на первую шайбу.

Закрыть серию с Айлендерс Тампа попробует в среду, 16 сентября.

Айлендерс – Тампа-Бэй – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Счет в серии – 1:3

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс
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