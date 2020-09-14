Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Стэнли. Тампа повела 3-1 в серии с Айлендерс
Молнии близки к выходу в финал плей-офф
Главными творцами третьей победы Тампы в финале Востока стали Брэйден Пойнт (1+1), Ондржей Палат (1+1), Никита Кучеров (0+2), Янни Гурде (0+2) и голкипер Андрей Василевский, который к 26 сэйвами добавил результативную передачу на первую шайбу.
Закрыть серию с Айлендерс Тампа попробует в среду, 16 сентября.
Айлендерс – Тампа-Бэй – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Счет в серии – 1:3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...