  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Джефф Уорд возглавил Калгари Флэймз
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джефф Уорд возглавил Калгари Флэймз

Хоккей
(1 голосов)

До этого он был исполняющим обязанности главного тренера

Джефф Уорд возглавил Калгари Флэймз
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Калгари Флэймз" Джефф Уорд назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Напомним, Уорд был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Флэймз" в ноябре прошлого года, после того как в отставку был отправлен Билл Питерс.

Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, сообщил, что столкнулся с проявлением расизма со стороны Питерса, когда они вместе работали в "Рокфорд Айс Хогз". По его словам, всё произошло в 2009 году.

Под руководством Уорда "Калгари" одержал 25 побед в 43 матчах регулярного чемпионата и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил "Даллас Старз" (2-4).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Калгари Флеймз Джефф Уорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...