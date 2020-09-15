Даллас в четвертый раз обыграл Вегас и впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли

Главным героем матча стал Денис Гурьянов – за 4 минуты до конца основного времени игры россиянин помог Йоэлю Кивиранту сравнять счет, а затем в овертайме забросил шайбу, которая вывела Даллас в первый за 20 лет финал Кубка Стэнли.

Клуб из Техаса в третий раз в истории сыграет в финале плей-офф – в 2000 году Даллас в статус действующего чемпиона в решающей серии со счетом 2:4 проиграл Нью-Джерси.

Что касается Востока, то Тампа-Бэй после четырех матчей со счетом 3:1 лидирует в серии с Айлендерс.

Вегас – Даллас – 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Счет в серии: 1:4