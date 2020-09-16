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Кубок Стэнли. Айлендерс сократили отставание в серии с Тампой
Битва за финал плей-офф на Востоке еще не завершена
Судьба пятого матча серии между Тампой-Бэй и Айлендерс была решена только во втором овертайме, когда номинальным гостям удалась превосходная контратака – Андерс Ли идеальной передачей вывел на убойную позицию Джордана Эберле, а тот в ближнем бою расстрелял вратаря.
Лучшим игроком матча стал голкипер Айлендерс Семен Варламов – на счету россиянина 36 сэйвов при одной пропущенной шайбе.
Тампа-Бэй – Айлендерс – 1:2 2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Счет в серии – 3:2
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