Кубок Стэнли. Айлендерс сократили отставание в серии с Тампой

Судьба пятого матча серии между Тампой-Бэй и Айлендерс была решена только во втором овертайме, когда номинальным гостям удалась превосходная контратака – Андерс Ли идеальной передачей вывел на убойную позицию Джордана Эберле, а тот в ближнем бою расстрелял вратаря.

Лучшим игроком матча стал голкипер Айлендерс Семен Варламов – на счету россиянина 36 сэйвов при одной пропущенной шайбе.

Тампа-Бэй – Айлендерс – 1:2 2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии – 3:2