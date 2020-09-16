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Киевская арена АТЕК может принять матчи Сокола
На арене уже размещена реклама УХЛ
Киевская арена АТЕК, скорее всего, будет принимать матчи новичка Украинской хоккейной лиги "Сокола".
К этим выводам можно прийти после того, как на льду арены разместили рекламу УХЛ, спонсоров лиги, а по центру появилась эмблема киевского ХК "Сокол" образца 1985 года.
Арена вмещает всего около 500 зрителей.
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