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Киевская арена АТЕК может принять матчи Сокола

Хоккей
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На арене уже размещена реклама УХЛ

Киевская арена АТЕК может принять матчи Сокола
Новина українською

Киевская арена АТЕК, скорее всего, будет принимать матчи новичка Украинской хоккейной лиги "Сокола".

К этим выводам можно прийти после того, как на льду арены разместили рекламу УХЛ, спонсоров лиги, а по центру появилась эмблема киевского ХК "Сокол" образца 1985 года.

Арена вмещает всего около 500 зрителей.

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В статье: УХЛ ХК Сокол (Киев)
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