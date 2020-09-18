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Тампа-Бэй прошла Айлендерс и вышла в финал Кубка Стэнли

Хоккей
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Молний ждет встреча с Далласом

Тампа-Бэй прошла Айлендерс и вышла в финал Кубка Стэнли
Новина українською

Путевку в финал Кубка Стэнли Тампа вырвала в овертайме шестого матча – на 13-й минуте дополнительного времени Энтони Чирелли после передачи из-за ворот рикошетом от конька вратаря протолкнул шайбу за красную линию.

Тампа в третий раз в истории и впервые с 2015 года поспорит за главный титул НХЛ. В 2004 году Молнии обыграли Калгари, а 5 лет назад в финале плей-офф в шести матчах проиграли Чикаго.

Финальная серия Кубка Стэнли между Тампой и Далласом начнется в субботу, 20 сентября.

Айлендерс – Тампа-Бэй – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии – 2:4

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг Кубок Стэнли Нью-Йорк Айлендерс
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