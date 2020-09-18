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ХК Краматорск показал свой логотип
Команда является новичком УПЛ
ХК "Краматорск" показал свою эмблему. Логотип новичков Украинской хоккейной лиги выполнен в черно-желтых цветах.
Напомним, команда с Востока Украины 9-й заявилась на сезон 2020/21. Руководить хоккеистами будет белорусский специалист Павел Микульчук.
Других дебютантов УХЛ "Мариуполь" возглавит легендарный Александр Сеуканд.
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