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ХК Краматорск показал свой логотип

Хоккей
(1 голосов)

Команда является новичком УПЛ

ХК Краматорск показал свой логотип
Новина українською

ХК "Краматорск" показал свою эмблему. Логотип новичков Украинской хоккейной лиги выполнен в черно-желтых цветах.

Напомним, команда с Востока Украины 9-й заявилась на сезон 2020/21. Руководить хоккеистами будет белорусский специалист Павел Микульчук.

Других дебютантов УХЛ "Мариуполь" возглавит легендарный Александр Сеуканд.

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В статье: ХК Краматорск
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