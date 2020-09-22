Тампа обыграла Даллас и сравняла счет в финале Кубка Стэнли

Ответную победу Тампа оформила за счет 4-минутного отрезка в первом периоде, по ходу которого шайба трижды оказывалась в воротах Далласа. Две из трех результативных атаки Тампа организовала благодаря Виктору Хедману и Никите Кучерову, который набрал 27-е очко в текущем розыгрыше плей-офф и обновил клубный рекорд.

Третий матч финала Кубка Стэнли между Далласом и Тампой пройдет в четверг, 24 сентября.

Тампа-Бэй – Даллас – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Счет в серии – 1:1