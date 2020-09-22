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Самым ценным игроком сезона в НХЛ стал немец

Хоккей
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Самым ценным игроком сезона в НХЛ стал немец
Новина українською

НХЛ объявила обладателя «Харт Трофи» – награды, которая по итогам регулярного чемпионата путем голосования журналистов ежегодно вручается самому ценному игроку лиги.

Лучшим в сезоне 2019-2020 представители СМИ выбрали немецкого форварда Эдмонтона Леона Драйзайтля, который набрал 1309 баллов и оставил позади Нэтана Маккиннона из Колорадо и Артемия Панарина (Рейнджерс).

Драйзайтль в прошлом сезоне побил личный рекорд результативности, набрав 110 очков в 71 матче. Немец также стал лучшим бомбардиром сезона и был признан лучшим игроком сезона по версии хоккеистов.

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В статье: НХЛ Эдмонтон Ойлерз
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