Самым ценным игроком сезона в НХЛ стал немец

НХЛ объявила обладателя «Харт Трофи» – награды, которая по итогам регулярного чемпионата путем голосования журналистов ежегодно вручается самому ценному игроку лиги.

Лучшим в сезоне 2019-2020 представители СМИ выбрали немецкого форварда Эдмонтона Леона Драйзайтля, который набрал 1309 баллов и оставил позади Нэтана Маккиннона из Колорадо и Артемия Панарина (Рейнджерс).

43 goals. 67 assists. 110 points.



Leon Draisaitl is taking home the Hart Trophy!