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НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Даллас обыграл Тампу Бэй и вышел вперед в серии

Хоккей
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Результаты финального матча

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Даллас обыграл Тампу Бэй и вышел вперед в серии
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В ночь с 26 на 27 сентября состоялся 5-й финальный матч розыгрыша Кубка Стэнли.

"Тампа-Бэй" - "Даллас"

2 - 3 после ОТ (0-1; 1-0; 1-1; 0-1)

Счет в серии: 2 - 3

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой против Джермалла Чарло.

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В статье: Даллас Кубок Стэнли Тампа-Бэй
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