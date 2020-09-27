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НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Даллас обыграл Тампу Бэй и вышел вперед в серии
Результаты финального матча
В ночь с 26 на 27 сентября состоялся 5-й финальный матч розыгрыша Кубка Стэнли.
"Тампа-Бэй" - "Даллас"
2 - 3 после ОТ (0-1; 1-0; 1-1; 0-1)
Счет в серии: 2 - 3
Напомним, что ранее Сергей Деревянченко
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