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Тампа закрыла серию с Далласом и стала двукратным обладателем Кубка Стэнли

Хоккей
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Молнии повторили успех 2014 года

Тампа закрыла серию с Далласом и стала двукратным обладателем Кубка Стэнли
Новина українською

Решающую победу в финальной серии с Далласом Тампе принесли шайбы Брэйдена Пойнта и Блэйка Коулмэна, а также 22 сэйва и шатаут голкипера Андрея Василевского.

Даллас – Тампа-Бэй – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Счет в серии – 2:4

Самым ценным игроком финала Кубка Стэнли стал защитник Тампы Виктор Хедман, который в 25 матчах плей-офф набрал 22 очка (10+12).

Гонку бомбардиров Кубка Стэнли выиграл форвард Молний Никита Кучеров. На счету россиянина 34 очка в плей-офф.

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг Кубок Стэнли Даллас Старс
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