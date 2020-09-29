Кременчуг в четвертый раз раз обыграл Белый Барс и вышел в финал плей-офф

Сегодня, 29 сентября, "Белый Барс" и "Кременчуг" сыграли четвертый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч. Отметим, что до этой встречи в Белой Церкви кременчужане вели в серии со счетом 3:0.

Счет первым открыл "Кременчуг" усилиями Дмитрия Созонова. . Но их огорчил сначала Вадим Петрошенко, который сам организовал атаку и сравнял счет на табло, а потом уже Вадим Мазур и вовсе вывел вперед свою команду. Однако, на первый перерыв команды все же ушли при равном счете на табло - в меньшинстве ошибкой оппонентов воспользовался Андрей Денискин.

Во втором периоде кременчужане смогли полностью перевернуть картину поединка в свою сторону, завладев преимуществом в матче. "Горожане" еще дважды прошили голкипера "Белого Барса", оформив себе отрыв в две шайбы.

В заключительном отрезке встречи "Кременчуг" только утвердил свое лидерство, забросив еще пять шайб в ворота противника. И хоть "Белому Барсу" удалось немного размочить счет усилиями Фурсенко и Лесникова, но сравнять счет и хотя бы перевести игру в овертайм у них так и не вышло.

Таким образом, "Кременчуг" всухую выиграл полуфинальную серию и прошел в финал плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч, где "горожане" сразятся с победителем пары "Днепр"-"Донбасс".

"Белый Барс" - "Кременчуг" 4:9 (2:2, 0:2, 2:5 )

Счет в серии 0:4