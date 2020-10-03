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Донбасс побеждает Днепр в серии и выходит в финал УХЛ
Результаты последнего полуфинального поединка
Сегодня, 3 октября состоялся последний полуфинальный матч Украинской хоккейной лиги между командами "Днепр Х." и "Донбасс". Победу в поединке и в серии добыла команда из Донецка.
УХЛ. Плей-офф
Полуфиналы
"Днепр Х." - "Донбасс"
1 - 3 (0-2; 1-0; 0-1)
1 период: 0-1 Мильохин (03,22); 0-2 Костиков (13,06)
2 период: 1-2 Янишевский (05,48)
3 период: 1-3 ПВ (19,14)
Счет в серии: 2 - 4
В финале УХЛ "Донбасс" сыграет против "Кременчуга".
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