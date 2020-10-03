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Донбасс побеждает Днепр в серии и выходит в финал УХЛ

Хоккей
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Результаты последнего полуфинального поединка

Донбасс побеждает Днепр в серии и выходит в финал УХЛ
UA-Футбол
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Сегодня, 3 октября состоялся последний полуфинальный матч Украинской хоккейной лиги между командами "Днепр Х." и "Донбасс". Победу в поединке и в серии добыла команда из Донецка.

УХЛ. Плей-офф

Полуфиналы

"Днепр Х." - "Донбасс"

1 - 3 (0-2; 1-0; 0-1)

1 период: 0-1 Мильохин (03,22); 0-2 Костиков (13,06)

2 период: 1-2 Янишевский (05,48)

3 период: 1-3 ПВ (19,14)

Счет в серии: 2 - 4

В финале УХЛ "Донбасс" сыграет против "Кременчуга".

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В статье: ХК Донбасс (Донецк)
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