Канадец Лафренье первым выбран на драфте НХЛ

Нью-Йорк Рейнджерс под первым пиком забрали 18-летнего форварда из Квебека Алексиса Лафренье, который за три года в Юниорской лиге Квебека в 173 матчах набрал невероятные 297 очков (114+183).

Лос-Анджелес Кингз свой второй пик потратили на еще одного форварда из Канады Куинтона Байфельда. В последнем сезоне в хоккейной лиге Онтарио Байфельд набрал 82 очка в 45 матчах (32+50).

Третьим на драфте в Оттаву Сенаторз отправился нападающий из Германии Тим Штюцле. Немец в своем премьерном сезоне во взрослом хоккее настрелял 34 очка в 41 матче.

Всего в первом раунде драфта НХЛ были выбраны четыре хоккеиста из Европы.

All 31 selections from the first round of the 2020 #NHLDraft. pic.twitter.com/0CqCccJtcy