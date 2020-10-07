Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канадец Лафренье первым выбран на драфте НХЛ
Результаты ежегодной ярмарки талантов
Нью-Йорк Рейнджерс под первым пиком забрали 18-летнего форварда из Квебека Алексиса Лафренье, который за три года в Юниорской лиге Квебека в 173 матчах набрал невероятные 297 очков (114+183).
Лос-Анджелес Кингз свой второй пик потратили на еще одного форварда из Канады Куинтона Байфельда. В последнем сезоне в хоккейной лиге Онтарио Байфельд набрал 82 очка в 45 матчах (32+50).
Третьим на драфте в Оттаву Сенаторз отправился нападающий из Германии Тим Штюцле. Немец в своем премьерном сезоне во взрослом хоккее настрелял 34 очка в 41 матче.
Всего в первом раунде драфта НХЛ были выбраны четыре хоккеиста из Европы.
All 31 selections from the first round of the 2020 #NHLDraft. pic.twitter.com/0CqCccJtcy— NHL (@NHL) October 7, 2020
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Александр Шовковский
- УАФ обосновала внесение Александра Шовковского в заявку сборной Украины
- Легенда Динамо о плакатах на НСК Олимпийский: Это говорит о том, что жизнь прожита не зря
- Донбасс побеждает Днепр в серии и выходит в финал УХЛ
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой