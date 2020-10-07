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Канадец Лафренье первым выбран на драфте НХЛ

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Канадец Лафренье первым выбран на драфте НХЛ
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Нью-Йорк Рейнджерс под первым пиком забрали 18-летнего форварда из Квебека Алексиса Лафренье, который за три года в Юниорской лиге Квебека в 173 матчах набрал невероятные 297 очков (114+183).

Лос-Анджелес Кингз свой второй пик потратили на еще одного форварда из Канады Куинтона Байфельда. В последнем сезоне в хоккейной лиге Онтарио Байфельд набрал 82 очка в 45 матчах (32+50).

Третьим на драфте в Оттаву Сенаторз отправился нападающий из Германии Тим Штюцле. Немец в своем премьерном сезоне во взрослом хоккее настрелял 34 очка в 41 матче.

Всего в первом раунде драфта НХЛ были выбраны четыре хоккеиста из Европы.

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В статье: НХЛ драфт НХЛ
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