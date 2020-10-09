  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел из спорта
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел из спорта

Хоккей
(1 голосов)

Его карьере позавидуют многие

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел из спорта
Новина українською

Американский форвард Джастин Уильямс в 39 лет объявил о завершении карьеры. В главной хоккейной лиге мира Уильямс за 19 лет поиграл в Филадельфии, Каролине, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Уильямс в 2006 году с Каролиной впервые выиграл Кубок Стэнли, а затем еще дважды брал трофей с Лос-Анджелесом, причем в 2014-м его признали самым ценным игроком плей-офф.

В историю НХЛ Уильямс вошел в качестве хоккеиста, который делает результат в седьмых матчах плей-офф. В девяти подобных поединках на его счету рекордные в истории лиги 15 очков (7+8).

Всего в НХЛ за 19 лет Джастин Уильямс отыграл 1264 матча и набрал 797 очков, включая 320 шайб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Кубок Стэнли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...