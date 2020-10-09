Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел из спорта
Его карьере позавидуют многие
Американский форвард Джастин Уильямс в 39 лет объявил о завершении карьеры. В главной хоккейной лиге мира Уильямс за 19 лет поиграл в Филадельфии, Каролине, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.
Уильямс в 2006 году с Каролиной впервые выиграл Кубок Стэнли, а затем еще дважды брал трофей с Лос-Анджелесом, причем в 2014-м его признали самым ценным игроком плей-офф.
В историю НХЛ Уильямс вошел в качестве хоккеиста, который делает результат в седьмых матчах плей-офф. В девяти подобных поединках на его счету рекордные в истории лиги 15 очков (7+8).
Всего в НХЛ за 19 лет Джастин Уильямс отыграл 1264 матча и набрал 797 очков, включая 320 шайб.
Популярное сейчас
- Стоимость Андрея Лунина выросла на 300 000 евро
- КДК УАФ оставил Днепр-1 в Кубке Украины - ходатайство Горняк-Спорта отклонили
- Украина - Румыния: анонс и прогноз на матч молодёжных сборных
- Канадец Лафренье первым выбран на драфте НХЛ
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск