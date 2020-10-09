Трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел из спорта

Американский форвард Джастин Уильямс в 39 лет объявил о завершении карьеры. В главной хоккейной лиге мира Уильямс за 19 лет поиграл в Филадельфии, Каролине, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Уильямс в 2006 году с Каролиной впервые выиграл Кубок Стэнли, а затем еще дважды брал трофей с Лос-Анджелесом, причем в 2014-м его признали самым ценным игроком плей-офф.

В историю НХЛ Уильямс вошел в качестве хоккеиста, который делает результат в седьмых матчах плей-офф. В девяти подобных поединках на его счету рекордные в истории лиги 15 очков (7+8).

Всего в НХЛ за 19 лет Джастин Уильямс отыграл 1264 матча и набрал 797 очков, включая 320 шайб.