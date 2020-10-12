  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кременчуг обыграл Донбасс в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кременчуг обыграл Донбасс в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Но счет остается в пользу дончан

Кременчуг обыграл Донбасс в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ
Новина українською

Сегодня, 12 октября, финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ Париматч переехала в Дружковку, где состоялся третий матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчуком". Напомним, что до этого матча счет в серии между этими клубами составлял 2:0 в пользу дончан.

Третий матч серии существенно отличался от двух предыдущих в первую очередь результативностью.

Команды достаточно осторожно провели первые 20 минут встречи, играя до первой допущенной ошибки.

Ошибку команды не допустили и во втором периоде, вновь закончив период с нулями на табло. И хоть, что "Донбасс", что "Кременчук" имели несколько 100% шансов отличиться в воротах противника, но реализовать эти попытки так и не вышло.

В третьей двадцатиминутке команды вели очень вязкую борьбу, боясь лишний раз ошибиться. С нулями на табло клубы играли вплоть до 58 минуты матча, а потом, в меньшинстве, Всеволод Толстушко прошил Илью Андрюхова и забросил первую шайбу в этом поединке, которая и стала победной для "горожан".

Таким образом, "Кременчук" размочил счет в финальной серии плей-офф УХЛ Париматч и продлил серию еще на один поединок. Отметим, что следующий матч серии команды проведут уже 14-го октября в Дружковке - начало матча в 18:45.

"Донбасс" - "Кременчук" 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии 2:1

Шайбы: Толстушко (Киселев, Серанов, меньш.), 58:04;

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Кременчуг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УХЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...