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Кременчуг обыграл Донбасс в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ
Но счет остается в пользу дончан
Сегодня, 12 октября, финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ Париматч переехала в Дружковку, где состоялся третий матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчуком". Напомним, что до этого матча счет в серии между этими клубами составлял 2:0 в пользу дончан.
Третий матч серии существенно отличался от двух предыдущих в первую очередь результативностью.
Команды достаточно осторожно провели первые 20 минут встречи, играя до первой допущенной ошибки.
Ошибку команды не допустили и во втором периоде, вновь закончив период с нулями на табло. И хоть, что "Донбасс", что "Кременчук" имели несколько 100% шансов отличиться в воротах противника, но реализовать эти попытки так и не вышло.
В третьей двадцатиминутке команды вели очень вязкую борьбу, боясь лишний раз ошибиться. С нулями на табло клубы играли вплоть до 58 минуты матча, а потом, в меньшинстве, Всеволод Толстушко прошил Илью Андрюхова и забросил первую шайбу в этом поединке, которая и стала победной для "горожан".
Таким образом, "Кременчук" размочил счет в финальной серии плей-офф УХЛ Париматч и продлил серию еще на один поединок. Отметим, что следующий матч серии команды проведут уже 14-го октября в Дружковке - начало матча в 18:45.
"Донбасс" - "Кременчук" 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Счет в серии 2:1
Шайбы: Толстушко (Киселев, Серанов, меньш.), 58:04;
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