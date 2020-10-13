Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Драматичная победа Кременчука над Донбассом в финале УХЛ. ВИДЕО
Бросок Всеволода Толстушко в меньшинстве за 2 минуты до конца матча принес Кременчуку первую победу в финале плей-офф
При счете 2:1 в пользу Донбасса четвертый матч финала плей-офф чемпионата Украины по хоккею будет сыгран в среду, 14 октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Главный скаут назвал три приоритетные страны для поиска новых игроков Шахтера
- Мирча Луческу согласовал переход Костевича - Цыганик
- Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной
- Кременчуг обыграл Донбасс в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...