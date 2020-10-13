  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса

Хоккей
(1 голосов)

Она должна была начаться 6 октября

Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса
Новина українською

Лига чемпионов в сезоне-2020/21 была отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет официальный сайт турнира.

Такое решение было принято IIHF из-за отсутствия улучшения эпидемиологической ситуации в Европе.

Напомним, проведение Лиги чемпионов планировалось в период с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021-го.

Отметим, что действующим победителем сильнейшего клубного европейского турнира является шведская "Фрелунда".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хоккейная Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...