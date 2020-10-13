Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса

Лига чемпионов в сезоне-2020/21 была отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет официальный сайт турнира.

Такое решение было принято IIHF из-за отсутствия улучшения эпидемиологической ситуации в Европе.

Напомним, проведение Лиги чемпионов планировалось в период с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021-го.

Отметим, что действующим победителем сильнейшего клубного европейского турнира является шведская "Фрелунда".