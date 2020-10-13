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Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса
Она должна была начаться 6 октября
Лига чемпионов в сезоне-2020/21 была отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет официальный сайт турнира.
Такое решение было принято IIHF из-за отсутствия улучшения эпидемиологической ситуации в Европе.
Напомним, проведение Лиги чемпионов планировалось в период с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021-го.
Отметим, что действующим победителем сильнейшего клубного европейского турнира является шведская "Фрелунда".
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