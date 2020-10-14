Кременчук обыграл Донбасс и сравнял счет в серии

Сегодня, 14 октября, в Дружковке состоялся четвертый матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчуком". В прошлом поединке "горожане" минимально обыграли донецкий клуб со счетом 1:0 и сократили разрыв в серии к минимуму – 2:1.

Старт первого периода прошел в атаках "Донбасса" на ворота Новицкого. Вратарю гостей пришлось дважды, в течении полторы минут, по-настоящему вступать в игру.

К середине первого периода, хоккеисты сбавили обороты.

Второй отрезок продолжился с атак "Донбасса". До 28 минуты соперники в основном занимались перестрелкой с дальних и средних дистанций, но такие действия не принесли обеим командам результат.

А потом, неожиданно для хозяев, гости вышли вперед.

Старт третьего периода начался с обоюдной борьбы и множеством свистков рефери. На 54 минуте хоккеисты "Кременчука" удвоили счет встречи. Через 4 минуты, "горожане" провели еще одну атаку, в которой, нападающий гостей Серанов забил третий решающий гол в поединке.

Итоговый счет матча 3:0 в пользу "Кременчука", а серии - 2:2.

"Донбасс" - "Кременчук" 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – Денискин (Дубинин-Коробов), 27:53; 0:2 – Волков (Грицких), 53:58; 0:3 - Серанов (Денискин), 57:43