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Кременчук громит Донбасс в финале УХЛ: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Смотрим, как Кременчук забивал три шайбы в ворота Донбасса и сравнивал счет в финале

Кременчук громит Донбасс в финале УХЛ: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ХК Кременчуг
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