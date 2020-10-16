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Донбасс совершил камбэк в финальном матче плей-офф с Кременчуком

Хоккей
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Нас ожидает шестой матч

Донбасс совершил камбэк в финальном матче плей-офф с Кременчуком
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Сегодня, 16 октября, в Кременчуге состоялся пятый поединок финала плей-офф УХЛ Париматч между "Кременчуком" и "Донбассом". До этой встречи счет в серии до четырех побед между клубами был равным - 2:2.

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Но все же первыми в этом поединке забросили хозяева площадки.

Отыгрываться дончане начали только под конец второй двадцатиминутки. Сначала Никита Буценко после отличного паса от Ильи Коренчука добил шайбу в пустой угол ворот и сравнял счет, а потом Сигарев вывел дончан вперед.

Спустя 4 минуты в третьем периоде Буценко сделал дубль и увеличил преимущество "Донбасса" до двух шайб.

Таким образом, "Донбасс" повел в финальной серии плей-офф, 18-го октября в 18:30 состоится шестой матч.

"Кременчук" - "Донбасс" 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Кременчуг
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