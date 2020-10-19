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Кременчук побеждает Донбасс в 6-м матче финала УХЛ. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Серия еще не закончена

Кременчук побеждает Донбасс в 6-м матче финала УХЛ. ВИДЕО
Новина українською

Кременчук в шестом матче финала плей-офф со счетом 2:1 обыграл Донбасс и сравнял счет в серии (3:3). Важнейшую победу в Дружковке Кременчуку принесли точные броски Андрея Денискина и Николая Кисилева.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ХК Кременчуг
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