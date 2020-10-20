Кременчук в овертайме обыграл Донбасс и стал чемпионом Украины по хоккею

Сегодня, 20 октября, в Кременчуге состоялся седьмой, решающий, поединок финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ Париматч между местным "Кременчуком" и донецким "Донбассом".

Уже на 2 минуте матча Буценко вывел "Донбасс" вперед. В первом периоде хозяева атаковали и играли первым номером, а гости – умело защищаясь, пытались выйти в контратаки.

На 14 минуте кременчужане все же смогли сравнять счет. Со счетом 1:1 команды завершили первый период.

Во второй двадцатиминутке вновь первыми забросили гости, но, спустя 5 минут хозяева все исправили.

В третем периоде хоккеисты не смогли забросить победную шайбу и все решалось в овертайме.

В дополнительное время в обеих командах было равное количество голевых моментов. Но, все же, более удачливее оказались хозяева площадке. На 67 минуте, после броска Серанова, шайба отскочила к свободному Киселеву, который клюшкой переправил ее в пустые ворота – 3:2 и "Кременчук" впервые стал чемпионом УХЛ Париматч.

Стоит отметить, что впервые один сезон длился больше календарного года и ни одна из команд, в шести матчах не выиграла на своей площадке.

"Кременчук" - "Донбасс" 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Буценко (Милехин),01:45, 1:1 – Серанов (Киселев),13:11, 2:1 – Бирюков (Шишлянников), 21:26, 2:2 – Дубинин (Коробов - Григорян), 26:50, 3:2 – Киселев, 66:27.