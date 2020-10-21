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Исторический триумф Кременчука в финале плей-офф УХЛ. ВИДЕО
Смотрим, как клуб из Кременчуга впервые стал чемпионом Украины
В седьмом матче финала плей-офф УХЛ Кременчук в овертайме со счетом 3:2 обыграл Донбасс. Автором чемпионской шайбы стал Николай Киселев.
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