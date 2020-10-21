Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Кременчука Денискин – MVP плей-офф УХЛ
Закономерно
Накануне Кременчук в решающем матче финала плей-офф со счетом 3:2 в овертайме обыграл Донбасс и впервые стал чемпионом Украины.
Самым ценным игроком плей-офф УХЛ 2019-2020 стал форвард Кременчука Андрей Денискин, который в 11 матчах набрал рекордные 17 очков и забросил рекордные 9 шайб.
"Я стал MVP? Это все не важно. Это все благодаря моим партнерам. Это все благодаря команде. Все нужны", - приводит слова Денискина официальный сайт УХЛ.
Андрей Денискин в плей-офф 2019-2020 также стал лучшим и по показателю +/-. С форвардом на площадке Кременчук суммарно переиграл своих соперников с разницей в 14 шайб.
Популярное сейчас
- Шестнадцать сезонов подряд: Месси установил уникальное достижение в рамках Лиги чемпионов
- ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча
- Динамо проиграло Ювентусу, а Харатин забил Барсе. Главные новости за 20 октября
- Кременчук побеждает Донбасс в 6-м матче финала УХЛ. ВИДЕО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО