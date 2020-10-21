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Форвард Кременчука Денискин – MVP плей-офф УХЛ

Хоккей
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Закономерно

Форвард Кременчука Денискин – MVP плей-офф УХЛ
Новина українською

Накануне Кременчук в решающем матче финала плей-офф со счетом 3:2 в овертайме обыграл Донбасс и впервые стал чемпионом Украины.

Самым ценным игроком плей-офф УХЛ 2019-2020 стал форвард Кременчука Андрей Денискин, который в 11 матчах набрал рекордные 17 очков и забросил рекордные 9 шайб.

"Я стал MVP? Это все не важно. Это все благодаря моим партнерам. Это все благодаря команде. Все нужны", - приводит слова Денискина официальный сайт УХЛ.

Андрей Денискин в плей-офф 2019-2020 также стал лучшим и по показателю +/-. С форвардом на площадке Кременчук суммарно переиграл своих соперников с разницей в 14 шайб.

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В статье: УХЛ Андрей Денискин ХК Кременчуг
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