Форвард Кременчука Денискин – MVP плей-офф УХЛ

Накануне Кременчук в решающем матче финала плей-офф со счетом 3:2 в овертайме обыграл Донбасс и впервые стал чемпионом Украины.

Самым ценным игроком плей-офф УХЛ 2019-2020 стал форвард Кременчука Андрей Денискин, который в 11 матчах набрал рекордные 17 очков и забросил рекордные 9 шайб.

"Я стал MVP? Это все не важно. Это все благодаря моим партнерам. Это все благодаря команде. Все нужны", - приводит слова Денискина официальный сайт УХЛ.

Андрей Денискин в плей-офф 2019-2020 также стал лучшим и по показателю +/-. С форвардом на площадке Кременчук суммарно переиграл своих соперников с разницей в 14 шайб.