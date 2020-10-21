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Донбасс и сборная Украины остались без главного тренера
Неожиданно
Сергей Витер подал в отставку с поста главного тренера ХК Донбасс и сборной Украины, сообщает официальный сайт клуба.
Накануне Донбасс в седьмом матче финала плей-офф УХЛ в овертайме проиграл Кременчуку (2:3) и не смог защитить звание чемпионов Украины.
Витер возглавлял сборную Украины с июня 2019 года. Под его руководством команда в феврале текущего года с показателем 1-2 заняла третье место в олимпийском квалификационном турнире в Нур-Султане и досрочно прекратила борьбу за попадание на Игры.
Витер остается в системе Донбасса и продолжит занимать должность спортивного директора клуба.
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