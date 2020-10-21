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Донбасс и сборная Украины остались без главного тренера

Хоккей
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Неожиданно

Донбасс и сборная Украины остались без главного тренера
Новина українською

Сергей Витер подал в отставку с поста главного тренера ХК Донбасс и сборной Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Накануне Донбасс в седьмом матче финала плей-офф УХЛ в овертайме проиграл Кременчуку (2:3) и не смог защитить звание чемпионов Украины.

Витер возглавлял сборную Украины с июня 2019 года. Под его руководством команда в феврале текущего года с показателем 1-2 заняла третье место в олимпийском квалификационном турнире в Нур-Султане и досрочно прекратила борьбу за попадание на Игры.

Витер остается в системе Донбасса и продолжит занимать должность спортивного директора клуба.

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В статье: сборная Украины по хоккею ХК Донбасс (Донецк) Сергей Витер
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