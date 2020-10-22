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С тремя новичками: сегодня стартует новый сезон в УХЛ
Спустя два дня после окончания предыдущего
В пятом юбилейном сезоне в УХЛ выступят 8 клубов – Белый Барс (Белая Церковь), Днепр (Херсон), Донбасс (Донецк), Краматорск (Краматорск), Ледяные Волки (Киев), Мариуполь (Мариуполь), МХК Сокол (Киев) и действующий чемпион страны Кременчук.
Регулярный чемпионат УХЛ пройдет в 6 кругов – каждый из 8 участников чемпионата отыграет 42 матча. Всего команды для определения участников плей-офф проведут 168 поединков.
Главное изменение чемпионата касается системы начисления очков. С нового сезона победа в регулярном чемпионате будет оцениваться не тремя очками, а двумя. Поражение в овертайме или в серии послематчевых буллитов – 1 очко.
Новый сезон УХЛ откроется матчем между Мариуполем и Соколом. Поединок пройдет на новой ледовой арене в Мариуполе.
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