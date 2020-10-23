Зеленский открыл новую ледовую арену в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главной НОК Украины Сергеем Бубкой и президентом ХК Донбасс Борисом Колесниковым поучаствовал в открытии ледового комплекса «Mariupol Ice Center».

"Горжусь, что нахожусь на открытии прекрасной современной Ледовой арены в Мариуполе, на Донбассе. Думаю, что это большая победа для Мариуполя, для жителей этого замечательного города, для всей Украины", - цитирует президента Украины официальный сайт УХЛ.

«Mariupol Ice Center» стал домашней ареной нового клуба УХЛ ХК Мариуполь. В первом матче в элите украинского хоккея клуб из одноименного города со счетом 1:2 проиграл киевскому Соколу.