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Зеленский открыл новую ледовую арену в Мариуполе
И посмотрел первый матч сезона
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главной НОК Украины Сергеем Бубкой и президентом ХК Донбасс Борисом Колесниковым поучаствовал в открытии ледового комплекса «Mariupol Ice Center».
"Горжусь, что нахожусь на открытии прекрасной современной Ледовой арены в Мариуполе, на Донбассе. Думаю, что это большая победа для Мариуполя, для жителей этого замечательного города, для всей Украины", - цитирует президента Украины официальный сайт УХЛ.
«Mariupol Ice Center» стал домашней ареной нового клуба УХЛ ХК Мариуполь. В первом матче в элите украинского хоккея клуб из одноименного города со счетом 1:2 проиграл киевскому Соколу.
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